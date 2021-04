Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchte Räuberische Erpressung

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, wurde ein 20-Jähriger am Fußballplatz in Maudach von zwei Jugendlichen angesprochen. Die Jugendlichen sollen sich bedrohlich vor dem 20-Jährigen aufgebaut und die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen gefordert haben. Nachdem der 20-Jährige dies verneinte, gingen die Jugendlichen weg. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, welche aufgrund der Personenbeschreibung als Tatverdächtige in Frage kommen. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

