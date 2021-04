Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend, gegen 19:30 Uhr, soll es vor einem Supermarkt in der Industriestraße (nahe Einmündung Pettenkoferstraße) zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Drei Männer sollen zunächst in verbalen Streit geraten sein, der dann in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Die Männer konnten durch Unbeteiligte getrennt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere die unbeteiligten Helfer werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell