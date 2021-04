Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

4500 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person, nachdem sie gegen einen geparkten PKW fuhr und anschließend flüchtete. Der beschädigte BMW stand am Dienstag (20.04.2021), zwischen 16 und 16.30 Uhr in der Carolistraße. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

