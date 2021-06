Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210620 - 0728 Frankfurt-Eckenheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ne)Ein Pkw und ein Rettungswagen sind am Freitagnachmittag im Marbachweg zusammengestoßen. Zwei Personen wurden leichtverletzt.

Aufgrund eines Rettungseinsatzes verließ der Krankenwagen die Ausfahrt der Rettungswache 1 am Marbachweg und wollte nach links abbiegen. Mit eingeschalteten Sondersignalen tastete sich die 22-jährige Fahrerin des RTW in den Kreuzungsbereich hinein und über die Gleise der U5. Zum gleichen Zeitpunkt kam eine 33-jährige Audifahrerin mit ihrem 11 Monate alten Kind aus Richtung Eckenheimer Landstraße angefahren. Sie bemerkte den Rettungswagen mit den Sondersignalen offenbar zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Audi krachte in die Beifahrerseite des RTW. Sowohl die 33-jährige Frau, ihr Kind, als auch der 49-jährige Beifahrer des Rettungswagens kamen zunächst in ein Krankenhaus. Das Kind blieb unverletzt, die Frau und der Mann erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei ermittelt nun nach der genauen Unfallursache.

