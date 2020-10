POL-MK: Streit vor Kneipe/Wohnungseinbruch/Altkleider-Diebe/Geld am Automaten weggeschnappt

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Nach einem Streit vor einer Gaststätte an der Knapper Straße landete ein 49-jähriger Lüdenscheider am Freitagabend im Gewahrsam der Polizei. Der Mann stritt sich vor der Gaststätte mit einer Frau. Als sich die Wirtin einmischte und den alkoholisierten Mann aufforderte, das Gelände zu verlassen, schrie er auch die Wirtin an, klemmte sie mit einem Tisch ein und warf einen Aschenbecher nach ihr. Dann flüchtete er. Als die Polizeibeamten mit den Frauen sprach, tauchte der Beschuldigte wieder auf und behinderte die Aufnahme des Sachverhalts. Die Beamten erteilten einen Platzverweis, dem der 49-Jährige jedoch nicht Folge leistete. Zur Durchsetzung des Platzverweises und um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der 49-Jährige in Gewahrsam genommen.

Unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 9.15 und 18.20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kurzen Straße eingedrungen. Der oder die Täter nahmen Bargeld an sich.

Vom Altkleidercontainer ins Gewahrsam: Aufmerksame Zeugen beobachteten am Samstag kurz nach 4 Uhr zwei Männer mit Taschenlampen, die sich an einem Altkleidercontainer an der Hohen Steinert zu schaffen machten. Die Polizei traf dort zwei Männer (31 und 38). Ein Container war aufgebrochen, Kleidung hingen aus der Öffnung heraus. Der 31-jährige hatte typisches Einbruchwerkzeug dabei. Wie sich herausstellte, lag gegen ihn ein Haftbefehl vor.

Eine Frau mit Klemmbrett hat am Freitag gegen 10.05 Uhr versucht, eine 72-jährige Frau beim Geldabheben an einem Automaten in einer Bank an der Knapper Straße zu bestehlen. Die Lüdenscheiderin hatte gerade die Geldsumme ausgewählt, als sie von der Seite von einer Frau mit Klemmbrett angesprochen wurde. Ehe sie sich versehen konnte, schob sich die Unbekannte vor sie und nahm dass Geld vom Automaten. So einfach ließ sich die Seniorin jedoch nicht überrumpeln. Sie konnte der Unbekannten die Geldscheine wieder entreißen. Eine Auswertung der Videoaufnahmen des Automaten bestätigte die Schilderung. Die Unbekannte ist unter 30 Jahre alt. Sie trug eine weiße Maske und ihr langes, schwarzes Haar zu einem Zopf gebunden. Sie war bekleidet mit einem Kapuzenpullover mit weißen Akzenten am unteren Rand und auf den Ärmeln, eine hellblaue Jeans, schwarze Sportschuhe mit weißen Diagonalstreifen und weißer Sohle, schwarze Handschuhe und ein Klemmbrett. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

