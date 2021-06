Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210618 - 0725 Frankfurt-Innenstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub (Link zu Bildern)

Frankfurt (ots)

(dr) Bereits im vergangenen Jahr kam es am Sonntag, den 26.07.2020, zu einem Raub an der Hauptwache, bei dem ein 27-Jähriger von bislang unbekannten Männern attackiert und verletzt wurde. Die Angreifer erbeuteten die Wertsachen des Geschädigten. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit zur Aufklärung der Straftat um Mithilfe.

Am besagten Tag befand sich der 27 Jahre alte Geschädigte gegen etwa 03:07 Uhr an der Hauptwache, als im Bereich des Treppenabgangs zur B-Ebene drei unbekannte Männer an ihn herantraten. Augenblicklich riss ihm einer der Täter seinen Rucksack von der Schulter und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser benommen zu Boden fiel. Als der Geschädigte nach kurzer Zeit wieder zu sich kam, fand er seinen Rucksack neben sich liegen. Es fehlten jedoch seine persönlichen Gegenstände, unter anderem ein Mobiltelefon und eine Geldbörse.

Im weiteren Verlauf folge der Geschädigte den Männern in Richtung des S-Bahngleises 3. Dort wollte er die Polizei verständigen. Bevor es jedoch dazu kam, griffen sie den 27-Jährigen erneut an und schlugen massiv auf seinen Kopf ein, wodurch dieser schwer verletzt wurde. Eine Fahndung lief ohne Erfolg.

Von den Tätern ist lediglich bekannt, dass es sich um drei Männer gehandelt hat. Bilder, die einen möglichen Täter sowie zwei Zeugen zeigen, können unter dem nachfolgenden Link abgerufen werden.

https://k.polizei.hessen.de/329729568

Die Zeugen haben das Tatgeschehen höchstwahrscheinlich beobachtet und können wichtige Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts liefern.

Personen, die Angaben zur Identifizierung des Tatverdächtigen und / oder der Zeugen bzw. sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell