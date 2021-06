Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210618 - 0723 Frankfurt-Höchst: Einbruch in Reisebüro - Festnahme

(dr) Ein 18-Jähriger brach am gestrigen Donnerstag, den 17.06.2021, in der Königsteiner Straße in ein Reisebüro ein. Zeugen ertappten ihn bei der Tat. Wenig später konnten ihn Polizeibeamte des 17. Reviers festnehmen.

Gegen 07:00 Uhr beobachtete ein Arbeiter einer angrenzenden Baustelle, wie der spätere Beschuldigte durch die beschädigte Tür des in der Königsteiner Straße gelegenen Reisebüros ins Freie sprang. Der bei seiner Diebestour ertappt junge Mann ergriff daraufhin sofort die Flucht. Nach kurzer Nacheile verlor ihn der Zeuge jedoch aus den Augen. Streifenbeamte stellten vor Ort fest, dass der junge Mann offensichtlich in das Reisebüro eingebrochen war um Beute zu machen, allerdings von einem weiteren Zeugen im Gebäude erwischt wurde. Für den Abtransport schon bereitgestelltes Diebesgut, darunter Bargeld und technische Geräte, ließ der Eindringling bei seiner Flucht zurück.

Nachdem eine Fahndung zunächst erfolglos verlief, meldete wenig später eine Mitarbeiterin einer Jugendhilfehilfeeinrichtung eine randalierende Person in der Euckenstraße. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dieser um den gesuchten Einbrecher. Dieser hatte darüber hinaus eine Bürotür demoliert. Eine alarmierte Streife nahm den jungen Mann kurzum fest, der sich bei der Sachbeschädigung eine leichte Verletzung zuzog.

Für den 18-Jährigen Wohnsitzlosen ging es nach einer Erstversorgung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er soll im Laufe des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

