Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210618 - 0720 Frankfurt-Innenstadt: Tatverdächtiger in U-Haft - weiterer Ermittlungserfolg - Bezug zu Meldungen Nr. 0105 und 0123

Frankfurt (ots)

(ne) Die Frankfurter Kriminalpolizei und die Frankfurter Staatsanwaltschaft verzeichneten einen weiteren Ermittlungserfolg im Zusammenhang mit der Schussabgabe im Allerheiligenviertel Ende Januar dieses Jahres. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger wurde heute Morgen festgenommen. Das Amtsgericht Frankfurt am Main erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Mann.

Gegen den 38-Jährigen wird wegen des Verdachts der Beihilfe zum versuchten Totschlag und des besonders schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Der Tatverdächtige befand sich in der besagten Nacht an der Tatörtlichkeit und soll demnach auch Teil derjenigen gewesen sein, die als Angreifer auftraten. Heute Morgen vollstreckten Beamte der Frankfurter Kriminalpolizei den Haftbefehl und nahmen den 38-Jährigen an seiner Wohnanschrift fest. Er kam anschließend in Untersuchungshaft. Mittlerweile befinden sich, dank der umfangreichen und intensiven Ermittlungsarbeit der Beamten zu diesem Tatkomplex, nunmehr insgesamt sechs Personen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell