POL-F: 210601 - 0717 Frankfurt-Bornheim: Wohnungseinbruchdiebstahl

(dr) Am Dienstag, den 15. Juni 2021, erbeutete ein bislang unbekannter Täter aus einer Wohnung in Bornheim eine Geldkassette sowie mehrere Uhren und Schmuck.

Der Unbekannte suchte am Vormittag Im Prüfling ein Mehrfamilienhaus auf und verschaffte sich über die Eingangstür Zugang zu einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Danach durchsuchte dieser im weiteren Verlauf die Wohnräume nach Wertsachen und wurde schließlich fündig. Eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro sowie mehrere Taschenuhren und Schmuck wechselten den Besitzer. Mit beträchtlicher Beute verließ der Eindringling anschließend wieder das Haus.

Die 61-jährige Wohnungsnehmerin konnte bei ihrer Rückkehr nur noch die durchsuchte Wohnung vorfinden. Im Nachhinein stellten die Ermittler an der Wohnungstür mehrere Hebelmarken fest. Eine Befragung der Nachbarschaft ergab, dass sich zur Tatzeit ein unbekannter Mann in dem Gebäude aufgehalten haben soll.

Personenbeschreibung:

Männlich, circa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Figur, kurz, schwarze Haare, trug ein hellgraues Polohemd mit blauen Streifen, eine Jeanshose und führte einen Rucksack mit sich.

In jüngster Vergangenheit ereigneten sich weitere Einbrüche in den Stadtteilen Westend, Nordend, Ostend und Bornheim, bei denen unbekannte Täter mutmaßlich zu zweit oder zu dritt vorgingen und Wohnungstüren aufhebelten. Dies kann auch in dem vorliegenden Fall nicht ausgeschlossen werden. Die Tatzeiten konzentrierten sich dabei auf den Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die diesbezüglich im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder einen Mann mit der Personenbeschreibung gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 / 755 52199 zu melden oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

