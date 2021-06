Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210616 - 0714 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mutmaßlichen BtM-Händler erwischt

Frankfurt (ots)

(ne)Beamte der REE kontrollierten gestern Mittag einen 50-jährigen Mann im Kaisersack. Der Verdächtige hatte eine größere Menge Heroin bei sich. Zunächst fiel den Beamten das hochwertige Fahrrad auf, welches der 50-Jährige mit sich führte. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Polizisten zunächst rund 5Gramm Heroin in seiner Tasche. Der Mann kam mit zur Dienststelle wo schließlich weitere 10Gramm Heroin sowie eine Feinwaage und Bargeld in szenetypischer Stückelung gefunden wurden. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung förderte keine weiteren Beweismittel zutage. Die Beamten entließen den 50-Jährigen anschließend an seiner Wohnanschrift. Das hochwertige Fahrrad, so stellte sich letztlich heraus, gehörte dem Mann jedoch tatsächlich. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Handels und Besitzes von BtM in nicht geringer Menge eingeleitet.

