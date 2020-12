Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte werfen Baustellenabsperrung in den Bach - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-KreisEberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter warfen zwischen Freitag, 18.12.2020 und Samstag, 19.12.2020 in Eberbach Teile einer Baustellenabsperrung in die Itter. Die Unbekannten entfernten an einer Baustelle in der Neckarstraße ein Gittersegment und den dazugehörigen Aufstellfuß der Absperrung und warfen beides in die nahegelegene Itter. Durch das Entfernen des Absperrelements war das Baustellenareal, mit Baugruben und herumliegendem Baumaterial, frei zugänglich.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/ 9210-0 zu melden.

