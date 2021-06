Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210616 - 0711 Frankfurt-Niederursel: Fluchtversuch mit E-Scooter scheitert

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. Juni 2021) versuchte ein 33-jähriger E-Scooter-Fahrer in Niederursel vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann, der bei seiner Fahrt unter dem Einfluss von Drogen stand, jedoch stoppen. Polizeibeamte des 14. Reviers hielten sich im Rahmen einer Fußstreife im Martin-Luther-King-Park auf, als ihnen der spätere Beschuldigte auf einem E-Scooter entgegenkam. Sie beabsichtigten ihn einer Kontrolle zu unterziehen und gaben ihm dies deutlich bekannt. Statt jedoch anzuhalten setzte der Mann seine Fahrt geradewegs in Richtung eines Beamten fort und schwenkte erst unmittelbar vor diesem aus. Bevor der 33-Jährige flüchten konnte, gelang es einem Beamten diesen zu ergreifen, sodass beide stürzten. Während der nun folgenden Kontrolle versuchte der Beschuldigte erneut auf den E-Scooter aufzusteigen und zu entkommen, was jedoch an der schnell reagierenden Streife scheiterte, die ihn zu Boden brachte und festnahm. Die Beamten und der 33-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein bei dem Mann durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC, was die unsichere Fahrweise und das Fluchtverhalten erklären dürfte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

