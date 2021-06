Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210616 - 0713 Frankfurt-Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 26-jähriger Frankfurter gab gegenüber der Polizei an, dass er sich am Mittwoch, den 16. Juni 2021, gegen 01.50 Uhr, in der Mainzer Landstraße, in Höhe der Hausnummer 10-13 befand. Dort sei er mit einem ihm unbekannten Mann zunächst beleidigt worden. Zwar habe er versucht, dem Streit aus dem Weg zu gehen, der Unbekannte und seine weibliche Begleiterin suchten jedoch offenbar die Konfrontation. So entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Frau Pfefferspray ins Gesicht des 26-Jährigen sprühte. Diese Gelegenheit nutzte das Paar, um sich in den Besitz der Geldbörse des Geschädigten zu bringen und damit zu flüchten. In dem braunen Geldbeutel befanden sich neben 10 EUR Bargeld u. a. noch Ausweispapiere und die Versicherungskarte des Frankfurters.

Das Paar wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt und von südeuropäischem bzw. südosteuropäischem Erscheinungsbild. Er ist etwa 180 cm groß und hat dunkle, kurze Haare, sprach Deutsch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell