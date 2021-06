Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210616 - 0715 Frankfurt-Nieder-Eschbach: E-Scooter-Fahrer begrapscht Spaziergängerin

Frankfurt (ots)

(ne)Im Vorbeifahren fasst ein unbekannter Mann einer jungen Frau am Montagabend ans Gesäß und gibt im Nachgang sogar zu, dass er es absichtlich getan hat.

Die 19-jährige Frau war in einem Feldweg in der Nähe eines großen Einrichtungshauses spazieren. Sie hörte dabei laute Musik über ihre Kopfhörer. Plötzlich kam von hinten ein unbekannter Jugendlicher bzw. junger Mann auf einem E-Scooter an sie herangefahren und fasste ihr an das Gesäß. Die 19-Jährige stellte ihn zu Rede, woraufhin dieser sein Tun sinngemäß damit rechtfertigte, dass er nicht anders könne. Als die Frau den Unbekannten mit ihrem Handy filmen wollte reagierte dieser verärgert. Als die 19-Jährige ihm drohte die Polizei zu holen, verschwand der Jugendliche mit seinem E-Scooter. Der unbekannte soll ca. 17 Jahre alt sein, etwas dicklich und war bekleidet mit einem dunklen Basecap, einem T-Shirt mit drei Streifen in den Farben weiß, rosa und schwarz, einer dunklen, knielangen Hose und einer grau-gemusterten Umhängetasche.

