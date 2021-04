Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Tage alte Grillkohle setzt Fläche in Brand

Halver (ots)

Das Grillfeuer war schon zwei Tage her, so dass ein 50-Jähriger am Dienstag in Kotten restliche Grillkohle im Außenbereich "entsorgte". Doch der Eindruck täuschte: In den Kohlen steckte noch Glut. Die setzte nach einigen Stunden Holzreste in Brand. Ein Zeuge im Wipperfürther Ortsteil Kreuzberg entdeckte kurz vor 22 Uhr die weit sichtbaren Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Die hatte das Feuer auf der etwa fünf mal fünf Meter großen Fläche schnell im Griff. Es entstand minimaler Sachschaden an einer benachbarten Lagerhalle. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell