Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch

Halver (ots)

Unbekannte Einbrecher versuchten in der Zeit vom 18.04./ zum 19.04., eine Wohnungstür einer Wohnung an der Oberen Schlänke aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte, die Tür hielt dem Ansinnen stand und es entstand Sachschaden durch die Hebelmarken an der Türzarge. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich Brügge nimmt die Polizei in Halver entgegen. (boro)

