Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Einbruch

Meinerzhagen (ots)

Am vergangenen Wochenende machten sich bislang unbekannte Täter an einem in der Gartenstraße stehenden blauen VW zu schaffen. Über Art und Umfang der Beute könne bislang keine Angaben gemacht werden. Die Täter hinterließen Sachschaden am Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Meinerzhagen erbeten. (Boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell