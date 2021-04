Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Reifen zerstochen

Mülltonne geklaut

Lüdenscheid (ots)

Am Wiesenhang wurde in der Zeit vom 17.04. zum 18.04. das Fahrzeug einer jungen Frau nicht unerheblich beschädigt. Der/die Vandalen stachen einen Reifen kaputt, stahlen zwei Abdeckkappen der Felgen und lösten die Schrauben der Felge.

An der Parkstraße klauten unbekannte Diebe eine graue 35-Liter-Mülltonne. Sachdienliche Hinweise zu den Unbekannten an die Polizei in Lüdenscheid erbeten. (Boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell