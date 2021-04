Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kita: Dieb klaut Bilderbücher, Gläser, Tassen, Laptop

Bild-Infos

Download

Halver (ots)

Wer hat die Bilderbücher aus der Wundertüte geklaut? Die Kinder der Awo-Kindertagesstätte an der Weststraße vermissen seit Montagmorgen 25 Bilderbücher, eine Toniebox samt 13 Toniefiguren, 35 Kindergläser und ein Laufrad. Dem Personal sind diverse Lebensmittel, Süßwaren, Kaffee, Milch und Nudeln, Kaffeetassen, ein Akkuschrauber sowie ein Laptop abhandengekommen. Der/die unbekannten Einbrecher haben am Wochenende die Eingangstür des Kindergartens aufgebrochen. Sämtliche Räume wurden durchsucht und die Schrankfächer der Mitarbeiter/-innen gewaltsam geöffnet. Der oder die Einbrecher müssten eigentlich beim Abtransport aufgefallen sein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an Wache in Halver, Tel. 02353/9199-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell