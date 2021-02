Polizei Bielefeld

POL-BI: Eingeschneiter Pkw angefahren

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten um Mithilfe bei der Aufklärung einer Unfallflucht in der Große-Kurfürsten-Straße. Während des Wintereinbruchs hatte eine Bielefelderin ihren Pkw zwischen Samstag, 06.02.2021, und Samstag, 13.02.2021, nicht benutzt. Bei dem einsetzenden Tauwetter bemerkte sie Beschädigungen an der Fahrzeugfront.

Die 63-jährige Bielefelderin parkte ihren VW UP im oberen Bereich der Große-Kurfürsten-Straße in Nähe der Einmündung der Wertherstraße. Dieser Teilbereich ist eine Einbahnstraße, so dass ein Autofahrer in Fahrtrichtung der Stapenhorststraße den abgestellten VW beschädigt haben könnte. Der Pkw stand ab Samstag, 06.02.2021, gegen 13:00 Uhr in einer Parkbucht. Am Samstag, 13.02.2021, bemerkte die VW Fahrerin gegen 13:35 Uhr deutliche Beschädigungen an ihrem Auto. Neben Kratzspuren und Dellen hing der vordere Stoßfänger herunter. Polizeibeamte schätzten den Sachschaden auf 3.500 Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

