Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl eines Kleinbaggers scheitert

Werdohl (ots)

Am vergangenen Wochenende versuchten bislang unbekannte Diebe, einen am Wintersohl stehenden Minibagger kurzzuschließen und zu stehlen. Dieser Versuch schlug fehl und der Bagger wurde beschädigt. Sachdienliche Hinweise zu dem Baggerdiebstahl nimmt die Polizei in Werdohl entgegen. (Boro)

