Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210617 - 0716 Frankfurt-Bockenheim: Fahrzeugbrände

Frankfurt (ots)

(dr) Am frühen Donnerstagmorgen (17. Juni 2021) ereignete sich in Bockenheim ein Fahrzeugbrand. Durch das Feuer kam es zu Beschädigungen an zwei weiteren Pkw. Erste Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin.

Gegen 04:00 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf ein brennendes Fahrzeug in der Franklinstraße. Vor Ort stellten entsandte Polizeistreifen fest, dass das Feuer bereits auf einen anderen Pkw übergegriffen hatte. Sie sicherten die Brandstelle ab. Schließlich konnten die brennenden Fahrzeuge von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Die stark beschädigten Pkw wurden im Anschluss sichergestellt. Durch die Hitzeentwicklungen kam es darüber hinaus zu einer geringen Beschädigung an einem dritten Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Das Brandkommissariat der Frankfurt Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Erste Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen gesehen haben, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 069 / 755 - 51599 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

