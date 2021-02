Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto durchsucht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Unbekannter hat am späten Dienstagabend (16.02.2021) an der Schwarzwaldstraße ein Auto durchsucht und ist anschließend ohne Beute geflüchtet. Die 65 Jahre alte Besitzerin des Autos sah gegen 23.40 Uhr, wie sich eine unbekannte Person die Tür ihres Mercedes geöffnet hatte und das Fahrzeuginnere durchsuchte. Als sie den Täter ansprach, flüchtete dieser zusammen mit zwei mutmaßlichen Komplizen, die sich auf der anderen Straßenseite aufgehalten hatten, Richtung Böblinger Straße. Wie der Unbekannte das Fahrzeug geöffnet hatte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Trio war dunkel gekleidet und hatte Kapuzen auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell