POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstag (16.02.2021) in der Heilbronner Straße ein 46 Jahre alter Mann leicht verletzt worden ist. Eine 50 Jahre alte Frau war gegen 10.25 Uhr mit ihrem Lancia in der Heilbronner Straße Richtung Pragsattel unterwegs. An der Einmündung der Türlenstraße stieß sie mit dem Mercedes eines 34-Jährigen zusammen, der von der Türlenstraße nach links in die Heilbronner Straße abbog. Der 46 Jahre alte Beifahrer im Mercedes zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

