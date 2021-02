Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagmorgen (13.02.2021) auf der Autobahn A6 einen 37 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der mit einem mutmaßlich gestohlenen VW Vento unterwegs war. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen gegen 10.00 Uhr nahe der Grenze zur Tschechischen Republik. Ermittlungen ergaben, dass der VW am Freitagvormittag (12.02.2021) in Stuttgart-Weilimdorf gestohlen worden war (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 15.02.2021). Die Beamten beschlagnahmten das Auto und setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

