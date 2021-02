Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (12.02.2021) im Oberen Schlossgarten zwei Männer im Alter von 25 und 39 Jahren festgenommen die im Verdacht stehen, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten, die im Rahmen der Sicherheitskonzeption Stuttgart unterwegs waren, beobachteten gegen 15.30 Uhr ein mutmaßliches Rauschgiftgeschäft, woraufhin sie die 25 und 39 Jahre alten Männer festnahmen. Die Beamten fanden über 2 Gramm in Alufolie verpacktes Marihuana beim 39-jährigen mutmaßlichen Käufer. Sie setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der mutmaßliche Händler, ein 25-jähiger senegalesischer Staatsangehöriger wurde am Samstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

