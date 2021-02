Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rauch in Gartenhütte - Zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Süd (ots)

Am Freitagmittag (12.02.2021) haben zwei 61 und 68-jährige Männer beim Befeuern eines Holzofens an der Römerstraße leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Als die Männer gegen 12.00 Uhr einen Holzofen in einer Gartenhütte befeuerten, geriet offensichtlich Laub auf dem Dach in Brand und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Beim Versuch, die Ausbreitung des Brandes zu verhindern, erlitten sie leichte Rauchgasintoxikationen und mussten im Krankenhaus behandelt werden. An der Gartenhütte wurde kein Schaden festgestellt.

