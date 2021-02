Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 92-Jährigen beim Ausparken angefahren und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hoffeldstraße ist am Montag (15.02.2021) ein 92 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der 70 Jahre alte Fahrer eines Opel Vivaro setzte sein Fahrzeug gegen 11.55 Uhr beim Ausparken mehrere Meter zurück und erfasste den Fußgänger. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, versorgen den schwerverletzten Senior und brachten ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

