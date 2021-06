Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210618 - 0721 Frankfurt-Sachsenhausen: Trunkenheitsfahrt

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht kontrollierte die Polizei einen Autofahrer in Sachsenhausen. Der 32-Jährige stand erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel und leistete Widerstand, als die Beamten einen Atemalkoholtest durchführen wollten.

Gegen 02:00 Uhr fiel einer aufmerksamen Streife in der Kennedyallee der Fahrer eines Mercedes auf, da dieser am Steuer telefonierte und dabei die Fahrbahntrennung streifte. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle des Fahrers und nahmen die Verfolgung auf. Dabei registrierten sie weitere Fahrfehler des Mannes. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr und forderten den 32-jährigen Fahrer auf, auszusteigen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und wehrte sich heftig, als die Fahnder ihn aus dem Fahrzeug herausholen wollten. Schlussendlich gelang es der Polizei, den Mann unter Kontrolle und zur Dienststelle zu bringen. Eine durch die Bereitschaftsstaatsanwältin angeordnete Blutentnahme wurde im Anschluss durchgeführt. Darüber hinaus stellten die Beamten den Führerschein sicher. Die Ermittlungen dauern an.

