Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210618 - 0724 Frankfurt-Höchst: Fahrraddieb schlägt zu - Polizeibeamter schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 17. Juni 2021, gegen 12.30 Uhr, verständigte der Eigentümer eines Fahrrades die Polizei, da er auf einen Mann aufmerksam wurde, der versuchte, sein in der Stupanusstraße abgestelltes und angeschlossenes Fahrrad zu entwenden. Als er den Unbekannten auf sein Tun ansprach, verlangte dieser noch von ihm die Herausgabe des Schlüssels, flüchtete aber dann.

Noch in der Stupanusstraße konnte eine Streife des 17. Polizeirevieres den Tatverdächtigen stellen, wurde aber unvermittelt von dem Täter mit einem massiven metallenen Gegenstand angegriffen. Ein Beamter erlitt hierbei eine leichte Verletzung. Der Täter ließ das Metall fallen und setzte seine Flucht fort. In der Thiotmannstraße konnte die Person erneut gestellt werden. Zunächst verhielt er sich vollkommen ruhig, griff dann jedoch erneut unvermittelt den 35-jährigen Polizeibeamten mit einem etwa 150 cm langen Flacheisen an. Er schlug damit heftig auf den Kopf des Beamten, sodass der 35-Jährige schwer verletzt wurde. Der Beamte musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Auch die in seiner Begleitung befindliche Beamtin wurde angegriffen und erlitt dabei leichte Verletzungen. Nachdem man ihm das Flacheisen entwunden hatte, versuchte er sich durch Flucht der bevorstehenden Festnahme zu entziehen, was jedoch nicht gelang. Bei seiner Rückkehr zur Wohnanschrift gegen 12.45 Uhr, wurde er festgenommen. Es handelt sich bei ihm um einen 26-jährigen, in Höchst wohnhaften Mann. Bei den verrosteten Metallteilen könnte es sich um Altmetall von einer Baustelle oder einem sonstigen Abfallhaufen handeln.

Der 26-Jährige muss sich nun wegen des Verdachtes des versuchten Totschlages, des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und eines versuchten Fahrraddiebstahles verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell