Erneut Taschendiebe unterwegs

CoesfeldCoesfeld (ots)

Gleich in drei Fällen schlugen Taschendiebe in den Vormittagsstunden des Montags in der Coesfelder Innenstadt zu. Zwei Frauen befanden sich bei Nanu-Nana, als ihnen ihre Geldbörsen aus den Handtaschen gestohlen wurde. Eine Frau berichtet, dass sie angerempelt wurde und später beim Bezahlen das Fehlen der Geldbörse feststellte. Der zweiten Frau war im Geschäft ein Mann aufgefallen, dessen Verhalten ihr komisch vorkam. Sie beschreibt den Mann als Deutschen, der ca. 50 Jahre alt und mit einer beigen Jacke bekleidet war. Eine Geldbörse konnte kurze Zeit später bei der Aufnahme eines weiteren Diebstahls im Geschäft Kodi von einem Polizisten in einem Regal aufgefunden werden. Aus der Geldbörse wurde lediglich das Bargeld gestohlen. Auch im Kodi stahlen die bislang unbekannten Taschendiebe einer Frau ihre Geldbörse aus der Handtasche. Die Polizei warnt noch einmal ausdrücklich von Taschendieben, die in den vergangenen Wochen vermehrt in der Innenstadt und rund um Verbrauchermärkte unterwegs waren.

