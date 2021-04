Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: E-Mountainbike tagsüber aus Tiefgarage gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.04.2021, zwischen 07.30 Uhr und 14.50 Uhr, wurde aus einer Tiefgarage in der August-Bauer-Straße ein verschlossenes E-Mountainbike der Marke Cube, Modell Access Hybrid one 500, Farbe Schwarz, gestohlen. Der Akku war zur Tatzeit nicht am Fahrrad angebracht. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welchen vielleicht eine Person mit einem schwarzen E-Mountainbike, ohne Akku, aufgefallen ist.

