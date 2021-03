Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Einbruchdiebstahl in Fahrschule

Holzappel (ots)

Der Polizeiinspektion Diez wurde am Freitag, den 19.03.2021, gegen 23:40 Uhr durch einen Anwohner ein aktueller Einbruch in die Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Hauptstraße gemeldet. Der Mitteiler war durch Geräusche aufmerksam geworden und konnte im Anschluss feststellen, wie zwei dunkel gekleidete Personen aus einem Fenster der Fahrschule gesprungen und mit einem dunklen Pkw (kleinerer SUV) geflüchtet seien. Er gab weiterhin den Hinweis, dass die beiden männlichen Täter mit russischem Akzent gesprochen hätten. Ersten Feststellungen zufolge wurde ein zur Straße gelegenes Fenster aufgehebelt, jedoch keine Wertgegenstände aus den Räumlichkeiten entwendet. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, sich telefonisch unter Tel. 06432-6010 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell