POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 01.01.-03.01.21 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbrüche Zu einem Einbruch kam es in der Woche vor Silvester im Brockwinkler Weg. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am 02.01.2021 nachmittags in der Straße Heidkamp. In beiden Fällen verschaffte sich der Täter Zugang über die aufgehebelte Terrassentür und erbeutete Diebesgut.

Bardowick - Brand Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache gerieten in der Huderstraße am Neujahrsabend zunächst zwei Pkw und anschließend das Carport selbst in Vollbrand. Ein weiteres Übergreifen auf das komplette Haus konnte durch die Feuerwehr gestoppt werden. Die Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Das Wohnhaus ist zunächst unbewohnbar. Als Brandursache liegt ein technischer Defekt an dem im Carport stehenden Hybrid-Pkw nahe. Der Schaden wird auf ca. 100 000 Euro geschätzt.

Lüneburg - Unfälle Am 01.01.2021 kam es am frühen Abend in der Hölderlinstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Unfallursächlich war hier die Ablenkung durch das Mobiltelefon des Unfallverursachers. Der andere Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt.

Ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss verursachte eine 25jährige Frau am Samstag kurz nach Mitternacht einen Unfall in der Ringstraße. Vermutlich weil sie sich nach einem Handy beugte, kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen geparkten Pkw. Dieser wurde auf einen weiteren Pkw geschoben. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neetze - Unfall Aufgrund eines auf der L221 liegenden Baumes kam es am Samstagnachmittag, hinter dem Ortsausgang Neetze in Richtung Bleckede, zu einem Unfall. Hierbei kam ein Beteiligter wegen eines erforderlichen Ausweichmanövers von der Straße ab. Das Fahrzeug überschlug sich. Fahrer und Beifahrer wurden dadurch leicht verletzt. Das hinter diesem Pkw fahrende Fahrzeug konnte nicht mehr bremsen und fuhr über den Baum. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Embsen - beschädigter Zigarettenautomat Am 02.01.2021, um 02:17 Uhr, wurde im Koppelweg in Embsen ein beschädigter Zigarettenautomat gemeldet. Durch die Detonation eines Böllers im Ausgabefach wurde dieser leicht verbeult. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Hinweise nimmt die Polizeistation Melbeck unter 04134-909440 entgegen.

Lüneburg - Stadtteil Schützenplatz Mehrfach beschäftigte Samstag die Polizei ein vermutlich unter Drogeneinfluss stehender 50jähriger Mann der wiederholt durch Streitigkeiten und Sachbeschädigungen auffiel. Da er den Aufforderungen der eingesetzten Beamten mehrfach nicht nachkam verbachte er einige Stunden in der Zelle. Des Weiteren wurden bei ihm Betäubungsmittel aufgefunden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Sachbeschädigungen an 16 PKW - Täter gestellt Lüchow: Am Freitagabend, 01.01.2021, gg. 23:45 Uhr, wurde durch einen 34jährigen Mann aus Lüchow an einem in der Langen Straße abgestellten PKW Renault mit einem Pflasterstein die Heckscheibe eingeworfen. Anwohner wurden durch das Knallgeräusch hierauf aufmerksam und verständigten die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Täter gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurde an 13 weiteren in der Langen Straße, Rosenstraße sowie Kirchstraße abgestellten PKW beschädigte Reifen festgestellt. Im Laufe des Tages wurden Beschädigungen an 2 weiteren PKW zur Anzeige gebracht.

Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Dannenberg: Am Neujahrsmorgen, 01.01.2021, gg. 06:40 Uhr, verschaffte sich ein alkoholisierter 27jähriger Mann aus Dannenberg über die Terrassentür Zugang zum Wohnhaus seiner Eltern. Hier beleidigte und bedrohte er seinen Stiefvater. Nachdem er sich weigerte, das Haus zu verlassen, wurde die Polizei hinzugerufen. Im weiteren Verlauf beleidigte er die einschreitenden Beamten und versuchte während seiner Ingewahrsamnahme auf diese einzuschlagen. Er wurde anschließend dem Polizeigewahrsam in Lüchow zugeführt. Mehrere Strafverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr infolge Beeinflussung von Betäubungsmitteln Dannenberg: Am Sa., 02.01.2021, gg. 12:40 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Dannenberg ein 34jähriger Fahrzeugführer eines PKW Audi kontrolliert. Hierbei kam es bei dem Fahrzeugführer zu Auffälligkeiten, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Von dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Unzulässiger Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln, Verstoß gg. die Nds. Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Lüchow: Am Sa., 02.01.2021, gg. 18:00 Uhr, wurde eine Funkstreifenbesatzung in Lüchow am ZOB auf eine Personengruppe von 4 Personen aufmerksam, da diese die Abstandsregeln nicht einhielten und keine Mund- Nasenbedeckung trugen. Nach Aufforderung wurde von drei Personen eine Mund- Nasenbedeckung angelegt. Abstände wurden nun eingehalten. Die vierte Person verweigerte dieses. Bei einer Person wurde ein sog. Ü-Ei mit einer geringen Menge Betäubungsmittel (Amphetamin) aufgefunden und sichergestellt. Ein Strafverfahren sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Trunkenheit im Verkehr - Alkohol Am Freitag, gegen 09:07 Uhr, befuhr ein 66-jähriger mit seinem PKW in Ebstorf die Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle wurde leichter Atemalkoholgeruch festgestellt und ein freiwilliger Test mit dem mobilen Atemalkoholgerät ergab einen Wert von 1,20 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrskontrollen Am Samstagnachmittag wurden bei einer einstündigen Geschwindigkeitskontrolle auf der B4, Hoysdorfer Berg, sechs Ordnungswidrigkeiten geahndet. Ein PKW wurde mit 143 km/h gemessen.

Samstagvormittag wurden in der Mauerstr. in Uelzen neun Gurt-/Handy-/TÜV-Verstöße geahndet.

