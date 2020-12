Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Party nach Ruhestörung beendet ++ Zigarettenautomat gesprengt ++ Pkw-Brand - Feuer greift auf Carport über ++

LüneburgLüneburg (ots)

Lüneburg

Soderstorf - menschlicher Schädel bei Waldarbeiten gefunden

Am Dienstagvormittag, 29.12.20, fand ein 55 Jahre alter Mann bei Baumpflegearbeiten in einem Waldstück unweit der K45 einen menschlichen Schädel. Der Schädel lag in der Nähe eines Weges im Laub. Der 55-Jährige rief die Polizei. Polizeibeamte der Polizeistation Melbeck und Ermittler des Fachkommissariats 1 des Zentralen Kriminaldienstes in Lüneburg suchten den Fundort auf. Weiterhin kam ein Spezialhund zum Einsatz, mit dem die Umgebung nach möglichen weiteren Knochen abgesucht wurde. Weitere Funde gab es jedoch nicht. Das Alter des Schädels konnte bei einer ersten Inaugenscheinnahme nicht bestimmt werden. Der Schädel wird daher in die Forensik nach Hamburg geschickt und dort untersucht.

Bardowick - Senior bestohlen

Ein 92 Jahre alter Mann wurde am frühen Nachmittag des 29.12.20 von einer unbekannten Täterin bestohlen. Die Täterin hatte gegen 13.00 Uhr das Wohnhaus des Seniors in der Feldstraße durch eine unverschlossene Tür betreten. Als sie auf den Hausbewohner traf, bat sie darum, auf die Toilette gehen zu können. Im Anschluss behauptete sie Mitarbeiterin eines Rettungsdienstes zu sein und verwickelte den 92-Jährigen in ein weiteres Gespräch. Im Verlauf schaute die Unbekannte unter einem Vorwand in mehrere Behältnisse im Haus. Später stellte der 92-Jährige fest, dass die Täterin ihm mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen hatte. Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 35 bis 40 Jahre alt, - ca. 170 cm groß, - schlank, - dunkle, maximal schulterlange Haare, - bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunkelblauen Hose.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche in Wohnhäuser

Am 29.12.20, zwischen 16.00 und 21.25 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Lauensteinstraße ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf, durchsuchten die Zimmer der Wohnung und stahlen diversen Schmuck. Ebenfalls am Dienstag wurde auch in ein Einfamilienhaus im Maneckeweg eingebrochen. In diesem Fall wurde zwischen 08.30 und 21.05 Uhr die Terrassentür aufgebrochen. Ob die Täter etwas entwendet haben, steht bislang nicht fest. Es entstand jedoch ein Schaden an der Terrassentür. Insgesamt werden die Schäden auf ca. 1.250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Pkw in der Innenstadt

Am 29.12.20, gegen 17.35 Uhr, stahl eine 53 Jahre alte, polizeilich bekannte Frau aus dem Pkw eines 76-Jährigen, als dieser kurz in der Straße Am Sande angehalten hatte, Medikamente und einen Schlüssel. Die 53-Jährige flüchtete, konnte jedoch von zwei Zeuginnen eingefangen werden. Eine 39 Jahre alte Zeugin wurde von der aggressiven 53-Jährigen angespuckt und ins Gesicht geschlagen. Die psychisch labile Frau, die bereits vor dem Diebstahl vor einem Lebensmittelgeschäft randaliert und Blumen zu Boden geworfen hatte, leistete auch den einschreitenden Polizeibeamten gegenüber Widerstand, stieß Beleidigungen aus und versuchte sie anzuspucken. Die Polizeibeamten legten ihr Handfesseln an und nahmen sie mit zur Wache. Ein Alkoholtest der 53-Jährigen ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die 53-Jährige wurde letztendlich in ein psychiatrisches Klinikum eingewiesen.

Lüneburg - Pkw-Brand - Feuer greift auf Carport über

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch, 30.12.20, gegen 06.00 Uhr, ein Jaguar in Brand, der in einem Carport in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellt war. Zwei Zeuginnen, die dabei waren Zeitungen auszutragen, bemerkten den Brand, wählten den Notruf und weckten die Bewohner des Hauses. Der Pkw brannte komplett ab, wobei das Feuer auch auf den Carport übergriff, unter dem der Jaguar abgestellt war. Weiterhin wurde die Fassade des angrenzenden Wohnhauses durch das Feuer beschädigt. Insgesamt entstanden Sachschäden von geschätzten 20.000 Euro durch den Brand. Nach ersten Ermittlungen wurde der Pkw höchstwahrscheinlich vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Rohbau

Unbekannte Täter stahlen zwischen dem 28.12.20, 16.00 Uhr, und dem 29.12.20, 13.30 Uhr, zwei Estrich Trocknungsgeräte aus einem Rohbau in der Straße Hinter der Saline. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Am 29.12.20, gegen 22.45 Uhr, steckten unbekannte Täter den Inhalt mehrerer Altpapiercontainer in Brand, die in der Schützenstraße hinter dem Schützenhaus aufgestellt sind. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909400, entgegen.

Westergellersen/ Scharnebeck - Betrunken am Steuer

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Polizeibeamte am 29.12.20, gegen 18.00 Uhr, den 56 Jahre alten Fahrer eines VW in der Hauptstraße in Westergellersen, da der Verdacht bestand, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Einen Führerschein konnte der 56-Jährige nicht vorlegen. Den hatte er in der Vergangenheit bereits in Folge einer Trunkenheitsfahrt abgeben müssen. Im Scharnebecker Ortsteil Nutzfelde wurde in den Nachtstunden des 29.12.20 der 39-jährige Fahrer eines VW kontrolliert. Der VW-Fahrer stand offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss. Einen Atemalkoholtest war er nicht mehr in der Lage durchzuführen. Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Durchfahrtsverbot kontrolliert

Am Dienstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Salzstraße das Verbot der Durchfahrt, achteten jedoch auch auf die gefahrene Geschwindigkeit und die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung. Binnen zwei Stunden wurden insgesamt 82 Verstöße festgestellt. Die Betroffenen mussten ein entsprechendes Verwarngeld zahlen bzw. es wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Zigarettenautomat gesprengt

Am 30.12.20, gegen 04.00 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, der in der Straße Am Ostbahnhof aufgestellt war. Der Zigarettenautomat wurde erheblich beschädigt. Ob die Täter Geld bzw. Zigaretten erlangt haben, steht bislang noch nicht fest, es entstand jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/ 985760, entgegen.

Dannenberg/ Lüchow - Mist und Stroh abgeladen

Eine Anhängerladung Mist wurde in der Nacht zum 30.12.20 von Unbekannten vor dem Eingang eines Lebensmitteldiscounters in der Schützenstraße in Dannenberg abgeladen. Vor einem Tor des City Centers in der Drawehner Straße wurde in der gleichen Nacht Stroh abgeladen und auseinandergezogen. Es ist anzunehmen, dass die Vorfälle in Zusammenhang stehen. Hinweise nehmen die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/ 985760, bzw. die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Fahrt unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Dienstagnachmittag, 29.12.20, u.a. der 31 Jahre alte Fahrer eines Skoda von der Polizei in der Salzwedeler Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Skoda-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Skoda-Fahrer für mehr als 24 Stunden untersagt, denn er konnte lediglich einen offenbar gefälschten ausländischen Führerschein vorlegen.

Ebstorf - Party nach Ruhestörung beendet

Aufgrund einer Ruhestörung wurde die Polizei in der Nacht zum 30.12.20 in die Blumenstraße gerufen. Wie sich herausstellte, feierten fünf Personen im Alter von 16 bis 23 aus verschiedenen Haushalten zusammen. Die Party wurde aufgelöst, wobei sich die Partygäste teils höchst uneinsichtig zeigten. Es wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung gefertigt.

Rätzlingen - von der Fahrbahn abgekommen - leicht verletzt

Am 29.12.20, gegen 08.15 Uhr, befuhr eine 19-jährige VW-Fahrerin die B493 von Uelzen kommend in Richtung Rätzlingen. Als der VW rechts leicht auf den Grünstreifen geriet, lenkte die 19-Jährige gegen und übersteuerte dabei. Der VW kam in Folge von der Fahrbahn an und fuhr in den Graben. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte 19-Jährige in ein Klinikum. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von ca. 4.000 Euro.

Barum - Geschwindigkeitskontrolle

Am Dienstagvormittag hat die Polizei aus der B 4 im Bereich Hoystorfer Berg eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Sechs Fahrer waren zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 133 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen.

