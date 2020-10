Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Am Dienstag, 27.10.2020, gegen 18.40 Uhr trat ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fuß gegen ein Werbeschild und beschädigte dieses. Das Schild war vor einem Lebensmittelgeschäft in der Scheuerlenstraße in Neustadt aufgestellt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

L.A. 07651/9336-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell