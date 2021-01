POL-LG: ++ Pressemitteilung Silvester/Neujahr der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 31.12.20-01.01.21 ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Mittelfeld

Am Donnerstagnachmittag wurde durch einen Zeugen ein brennender Tisch in einer Wohnung gemeldet. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die weiteren Räumlichkeiten verhindern. Die Wohnung war stark verqualmt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Lüneburg - Silvesternacht

In der Silvesternacht überprüfte die Polizei vereinzelt Hinweise auf Verstöße gegen die Corona- Verordnung. Diese bestätigten sich aber im Ganzen nicht. In der Innenstadt war es weitestgehend ruhig. Das Verbot zum Abbrennen von Böllern in der Verbotszone wurde eingehalten.

Westergellersen - Sprengung Zigarettenautomat

Unbekannte zündeten kurz nach Mitternacht Böller in einem Zigarettenautomaten. Dieser wird dadurch teilweise zerstört und Diebesgut erlangt. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Brand Restmüllcontainer

Am 01.01.2021, um 01:00 Uhr, brannte ein Restmüllcontainer in der Stöteroggestraße nahezu komplett ab. Hinweise auf den Verursacher liegen zurzeit nicht vor.

Lüneburg

Zu viel getrunken hatte ein 29jähriger, welcher sich in der Wohnanschrift geirrt hatte und versuchte durch das Einschlagen einer Terrassentürscheibe in das Wohnhaus zu gelangen. Er konnte durch die Hausbewohner davon abgehalten werden das Haus weiter zu betreten. Beim Eintreffen der Polizei pustete er 2,28 Promille.

Uelzen

Silvesternacht

Die Polizei im Landkreis Uelzen erlebte eine ruhige Silvesternacht. Ein Tätigwerden der Beamten war nur selten erforderlich.

Feiern aufgelöst

Eine Silversterparty feierten Jugendliche in der Nacht in Klein Bünstorf. Bei Eintreffen der Polizei bewiesen etwa 15 Personen ihr schlechtes Gewissen, indem sie flüchteten. Bisher konnten acht der 15 bis 16jährigen Teilnehmer ermittelt werden. Auf Grund der Verstöße gegen die Corona-Verordnung wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In Uelzen wurden durch die Polizei zwei private Silvesterfeiern aufgelöst. In der Hauenriede hatten sich neun Personen aus verschiedenen Haushalten getroffen, in der Oldenstädter Straße feierten vier Personen in einer Wohnung. Während sich die vier jungen Erwachsenen in der Oldenstädter Straße einsichtig zeigten, erntete die Maßnahme der Beamten bei den neun jungen Leute der gleichen Altersgruppe in der Hauenriede keinerlei Verständnis. Sie zeigten sich uneinsichtig. Auch gegen diese insgesamt dreizehn Feiernden wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Feier aufgelöst, Drogen beschlagnahmt

Auch in einer weiteren Wohnung in Uelzen hatten sich fünf junge Erwachsene aus verschiedenen Haushalten getroffen, um in das neue Jahr hinein zu feiern. Sie hatten bereits am 30.12. mit ihrer Party begonnen, konnten das neue Jahr jedoch nicht gemeinsam begrüßen. Bereits am Vormittag des Silvestertages löste die Polizei die Feier auf. Neben Ordnungswidrikeitenverfahren wegen der Corona-Verstöße wurden gegen die Teilnehmer auch Strafanzeigen eingeleitet. Sie hatten gemeinsam Drogen konsumiert und auch noch Vorräte in der Wohnung. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem Amphetamin, Haschkekse und Marihuana.

Treffen in der Öffentlichkeit

Trotz der Corona-Beschränkungen trafen sich am Abend des 30.12.2020 sechs Personen mit drei Pkw auf einem Supermarktparkplatz in der Hauenriede. Die Beamten verwiesen sie der Örtlichkeit und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 55jähriger polnischer Landsmann fuhr am Silverstervormittag mit seinem Pkw zum Einkaufen. Dabei hatte er scheinbar vergessen, dass die Polizei am vergangenen Wochenende nach einer Trunkenheitsfahrt seinen Führerschein beschlagnahmt hatte und ihm das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt worden war. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Brennender Sonnenschirm

Ein 37jähriger warf am Silvesternachmittag in Uelzens Fußgängerzone eine brennende Wunderkerze weg. Unglücklicherweise traf er damit einen vor einer Bäckerei aufgestellten Sonnenschirm, der Feuer fing. Der Verursacher holte sofort einen Eimer Wasser und eine Leiter aus seiner Wohnung in der Nähe und löschte den Brand größtenteils selbst. Nachgelöscht wurde durch Polizeibeamte mit dem Feuerlöscher aus ihrem Funkstreifenwagen, so dass kein Einsatz der Feuerwehr nötig wurde.

Schreckschußpistole beschlagnahmt

Bei einer Personenkontrolle in Uelzens Innenstadt fanden Polizeibeamte bei einem 17jährigen eine Schreckschußpistole. Da er nicht im Besitz eines kleinen Waffenscheins ist, wurde die Pistole sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Woher der Jugendliche die Schreckschußwaffe hat, ist nicht bekannt.

Lüchow- Dannenberg

Verkehrsunfallflucht

Ort: Lüchow, Seerauer Str., Parkplatz Lidl Markt Zeit: 31.12.2020. 10:30 Uhr Sachverhalt: Vermutlich beim Ausparken zerkratzte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Schiebetür eines abgestellten grauen VW Multivan. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerkannt vom Unfallort. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Lüchow 05841-1220

Ansonsten war es im Landkreis eine fast störungsfreie Silvesternacht ohne nennenswerte Schadensereignisse. Bis auf ein paar Ruhestörungen wurden von der Polizei keine größeren Ansammlungen und Partys festgestellt bzw. diese gemeldet.

