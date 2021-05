Polizei Braunschweig

POL-BS: Gestohlenes Motorrad im Kofferraum entdeckt

Braunschweig (ots)

Königslutter, BAB 2 Rtg. Berlin

17.05.2021, 00:50 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle konnte ein kurz zuvor entwendetes Motorrad im Kofferraum eines polnischen Pkw festgestellt werden. Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen.

In der Nacht zu Montag viel Zivilfahndern der Autobahnpolizei Braunschweig ein polnischer Opel Zafira auf der BAB 2 in Rtg. Berlin auf. Da dieser auffällig langsam fuhr, wurde er an der Anschlussstelle Rennau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei entdeckten die Beamten im Kofferraum des Pkw, unter einer Decke versteckt, ein Motorrad der Marke Kawasaki mit Wolfsburger Kennzeichen. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten keinen Eigentumsnachweis oder Fahrzeugschlüssel für das Motorrad vorweisen. Nach kurzen Ermittlungen stand fest, dass das Motorrad kurz zuvor in Wolfsburg, Neuhaus bei einer Fahrschule entwendet worden war. Die beiden nun Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen. Gegen wie wird nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell