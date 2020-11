Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug - Wer kennt diese Frauen?

HagenHagen (ots)

Die Hagener Polizei fahndet derzeit nach zwei jungen Frauen, die am 22.08.2020 mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten unberechtigt Geld abgehoben haben. Die EC-Karte wurde am gleichen Tag einer 76-jährigen Hagenerin beim Einkaufen gestohlen. Wer kann sachdienliche Angaben zu den beiden Frauen machen? Hinweise werden unter der 02331 - 986 2066 erbeten. (ts)

Über folgenden Link gelangen Sie zu den Fotos: https://url.nrw/4xm

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell