POL-DN: Tatverdächtiger nach Rückgabeversuch entwendeter Ware festgenommen

Düren (ots)

Düren - Der vermeintliche Täter eines Diebstahls hat am Donnerstag versucht, die entwendete Ware in einem Bekleidungsgeschäft gegen Bargeld zurückzugeben. Ebenfalls zu dieser Zeit im Geschäft anwesend war jedoch die Geschädigte des Diebstahls, so dass der Mann aufflog und durch die Polizei festgenommen wurde.

Einer 55 Jahre alten Frau aus Düren wurden am Mittwoch gerade erst gekaufte Bekleidungsstücke entwendet. Die Einkauftasche, in der sie die erworbenen Kleidung mit sich führte, hatte sie nur kurz abgestellt. Unmittelbar danach bermerkte sie den Diebstahl.

Die Geschädigte suchte das Bekleidungsgeschäft im Stadt-Center Düren, in dem sie die Ware gekauft hatte, erneut am Donnerstagmittag auf. Ihr Gedanke, dass der Täter anhand des beiliegenden Quittungsbelegs die Ware dort umtauschen oder gegen Bargeld zurückgeben könnte, erwies sich als goldrichtig. Ein 26 Jahre alter Mann aus Düren versuchte genau dies, als die Geschädigte im Geschäft erneut vorstellig wurde. Auch die Verkäuferin konnte sich an die Kundin des Vortages und die von ihr erworbene Kleidung erinnern. Nunmehr wurde die Polizei informiert, die den Sachverhalt in Gänze aufnahm, die Strafanzeige fertigte und den 26-Jährigen, der aktuell über keinen festen Wohnsitz verfügt, vorläufig festnahm. Er wurde dem zuständigen Kommissariat zur weiteren Sachbearbeitung überstellt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell