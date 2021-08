Polizei Düren

POL-DN: Zeugenaufruf - Täter nach GAA-Sprengung in Selhausen flüchtig

Niederzier (ots)

Niederzier - Am frühen Freitagmorgen kam es in einem freistehenden SB-Center in der Ortslage Niederzier-Selhausen zur Sprengung eines dortigen Geldausgabeautomaten (GAA). Die Polizei hat unter Hinzuziehung von spezialisierten Tatortkräften die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die eventuell auch bereits in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten, sich zu melden und Angaben zu ihren Feststellungen zu machen.

Am Freitagmorgen gegen 02:00 Uhr wurden Anwohner der Ortslage Niderzier-Selhausen auf verdächtige Vorgänge rund um das an der B 56 gelegene SB-Center aufmerksam. Ursächlich war hierfür insbesondere der laute Knall, der durch die Explosion des GAA ausgelöst wurde. Dabei wurde das SB-Center nahezu komplett zerstört.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Tat durch mindestens drei Personen verübt, die mit zwei hochmotorisierten dunklen PKW zum Tatort angereist und nach Tatausführung in Hochgeschwindigkeit von diesem flüchteten. Ersten Angaben von Zeugen nach, handelte es sich um zwei Fahrzeuge der Marke BMW. Möglicherweise war an einem der Fluchtwagen ein niederländisches Kennzeichen angebracht. Die Täter trugen zur Tatzeit dunkle Kleidung. Einer der Täter soll bei der Tatbegehung einen schwarzen Hoodie und eine blaue Jeans getragen haben. Ob die Täter bei der Tat Bargeld erbeuten konnten oder aber durch die ausgelöste Nebelanlage an der Mitnahme von Tatbeute gehindert wurden, ist aktuell Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Durch die Polizei Düren wurden unmittelbar, unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dies verliefen bislang jedoch ohne weitere Erkenntnisse zu den Tätern oder deren Verbleib. Die umfangreiche Tatortarbeit der Polizei dauert unter Hinzuziehung spezialisierter Kräfte momentan noch an. Die B 56 ist aktuell aufgrund dieser Maßnahmen im Tatortbereich gesperrt.

Zeugen verdächtiger Beobachtungen, sowohl in der vergangenen Nacht als auch in den Tagen zuvor, welche eventuell mit der Tatbegehung in Verbindung gebracht werden könnten, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421-9498300 mit dem zuständigen Kommissariat in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürodienstzeit sind entsprechende Hinweise an die Leitstelle der Polizei Düren unter 02421-949-6425 zu richten.

