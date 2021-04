Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Fußgänger von Auto erfasst und verletzt (29.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit einem verletzten Fußgänger ist es am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Richthofenstraße gekommen. Ein 16-Jähriger überquerte die Fahrbahn, ohne auf den Autoverkehr zu achten. Ein 56 -jähriger Toyota-Fahrer, der in Richtung Dattenbergstraße fuhr, erfasste dabei den Jugendlichen. Dieser stürzte auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell