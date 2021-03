Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leitpfosten herausgerissen

Bild-Infos

Download

Venningen (ots)

Am 26.03.2021 gegen 17:40 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin, dass zwei Mädchen die Leitpfosten entlang der K6 zwischen Venningen und Altdorf herausrissen. Anhand der Personenbeschreibung konnten die Mädchen durch eine Streife in Venningen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Fünf Leitpfosten führten die jungen Damen noch mit sich. Die 13-Jährige aus dem Bereich der VG Maikammer und die 11-Jährige aus dem Landkreis Germersheim behaupteten zunächst, dass sie mit den Leitpfosten nichts zu tun hätten, verstrickten sich jedoch nach und nach immer mehr in Widersprüche. Gegen die beiden Mädchen wurde ein Strafverfahren nach § 145 StGB eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell