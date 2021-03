Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beim Parken anderes Fahrzeug beschädigt:

Bad Bergzabern (ots)

Wie Zeugen mitteilten, verursachte die Fahrerin eines Peugeot mit SÜW-Kennzeichen am 25.3.21, gg. 14:10 Uhr, einen Unfall in der Dainiel-Pistor-Straße. Die etwas ältere Fahrerin versuchte neben einem geparkten Fahrzeug einzuparken. Hierbei drückte sie mit der Fahrzeugfront ihres PKW das Heck an einem geparkten PKW ein. Es entstand Schaden von ca. 300.- EUR. Nach dem Unfall parkte die Verursacherin ihr Fahrzeug und ging weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell