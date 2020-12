Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: Bustür wird durch Tritte beschädigt

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, 08.12.2020, um 13:40 Uhr, hat ein 57- jähriger Mann an einer Bushaltestelle in der Klettgaustraße in WT- Tiengen gegen eine Bustür getreten. Die vordere Einstiegstür ging dabei zu Bruch. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

