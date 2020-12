Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Diebstahl aus Rohbau - Arbeitsgeräte entwendet

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 08.12.2020, haben Unbekannte aus einem Rohbau in der Zimmermannstraße in Laufenburg verschiedene Arbeitsgeräte der dort tätigen Handwerker gestohlen. So kamen mehrere Kabeltrommeln, Bauscheinwerfer, eine Leiter, eine Motorsäge, ein Druckluftkompressor und anderes Werkzeug weg. In ein im Rohbau eingerichtetes abgeschlossenes Baulager wurde gewaltsam eingedrungen. Der entstandene Diebstahlsschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07763 9288-0).

