Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Diebstahl - Geschädigter und Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, 08.12.2020, gegen 13.30 Uhr beobachtete ein Zeuge in einem Outletcenter in der Hauptstraße in Friedlingen, wie ein Mann einem anderen in die Gesäßtasche griff und versuchte den Geldbeutel zu entwenden. Dies wurde offensichtlich bemerkt und es entwickelte sich eine kurze körperliche Auseinandersetzung. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei und verfolgte den mutmaßlichen Dieb bis zur Dreiländerbrücke, wo dieser dann in Richtung Frankreich flüchtete. Der Geschädigte des versuchten Diebstahls konnte nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht den Geschädigten und weitere Zeugen. Bei dem möglichen Dieb soll es sich um einen etwa 30-40 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser war etwa 170 cm groß und schwarz gekleidet, er trug eine graue Mütze.

