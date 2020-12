Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wohnungsbrand in größerem Wohngebäude in Denzlingen

FreiburgFreiburg (ots)

Bereich: Landkreis Emmendingen

Denzlingen

Am 09.12.2020, gegen 01:45 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Einzimmerwohnung in einem größeren Wohnblock in Denzlingen, Schwabenstraße.

Vermutlich setzte eine vergessene Kerze das Mobiliar der Wohnung in Brand. Der 61-jährige Wohnungsinhaber erlitt dabei eine Rauchvergiftung und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein eingesetzter Feuerwehrmann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Der entstande Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro. Außer der Brandwohnung blieben alle Wohneinheiten im Gebäude bewohnbar.

Der Polizeiposten Denzlingen, Tel. 07666/93830, übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Oß/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell