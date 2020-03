Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei Hamm zu Corona-Virus

Covid-19

Hamm (ots)

Die Sorgen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus sind auch in Hamm spürbar.

Die Polizei Hamm wird selbstverständlich auch unter den Gegebenheiten einer Pandemie die Sicherheit in Hamm gewährleisten: Tag und Nacht, rund um die Uhr.

Wir treffen alle notwendigen Vorsorgemaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus unter den Polizeibeschäftigten. Ziel ist es, Erkrankungen -insbesondere in eigenen Reihen- soweit wie möglich zu verhindern.

Wir treffen auch Vorüberlegungen für den Fall krankheitsbedingter Personalausfälle. Die Polizei ist in der Lage, darauf flexibel zu reagieren. Selbst bei hohen eigenen Ausfällen ist die Organsisation der Polizei darauf ausgelegt, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Wir reagieren auf die aktuelle Situation, indem wir externe und interne Veranstaltungen auf das dienstlich notwendige Maß reduzieren oder einstellen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bis auf Weiteres Führungen von Besuchergruppen, Präventionsveranstaltungen, Bürgersprechstunden des Bezirksdienstes und Infoveranstaltungen zum Polizeiberuf absagen müssen.

Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Tagen darauf verzichten möchten, eine Straftat persönlich auf einer der beiden Polizeiwachen in Hamm anzuzeigen, haben auch die Möglichkeit, eine Anzeige im Internet zu erstatten. Folgen Sie einfach hierzu dem Link: https://polizei.nrw/internetwache

In allen Angelegenheiten rund um das Thema Waffenrecht bitte wir Sie, unsere örtlichen Ansprechpartner im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren. In vielen Fällen kann dadurch bereits geklärt werden, ob Sie überhaupt persönlich im Polizeipräsidium erscheinen müssen. Unsere Ansprechpartner finden Sie hier: https://hamm.polizei.nrw/artikel/oertliche-ansprechpartner-zum-waffenrecht

Bitte nutzen Sie den Polizei-Notruf 110 nicht für Fragen zum Corona-Virus! Die Erreichbarkeiten der Ansprechpartner bei Fragen rund um das Corona-Virus finden Sie im Internet auf der Seite der Stadt Hamm: https://www.hamm.de/corona/ansprechpartner

Schützen Sie sich und andere, indem Sie die bekannten Hygieneregeln anwenden. Alle können so mithelfen, die Ausbreitung zu verlangsamen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell