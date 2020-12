Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/ Laufenburg: Verkehrskontrolle- Mutmaßlich getunter VW Lupo wird vorerst aus dem Verkehr gezogen

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, 08.12.2020, ab 18:00 Uhr, hat die Verkehrspolizei Waldshut- Tiengen in Bad Säckingen und dem umliegenden Raum Verkehrskontrollen durchgeführt. Gegen 21:45 Uhr wurde im Laufenpark in Laufenburg eine 20- jährige Autofahrerin mit ihrem VW Lupo kontrolliert, der der Polizei aufgrund seiner Lautstärke und seiner geringen Fahrzeughöhe auffiel. Das Auto wurde beschlagnahmt und wird einem Gutachten unterzogen. Die Tieferlegung des Fahrzeuges führte während des Abschleppvorgangs zu Komplikationen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Fabienne Mohr

Telefon: 07741/ 8316-202

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell